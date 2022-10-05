У Тернополі затримали переселенця з Донеччини із наркотиками

Молодий чоловік отримав заборонену речовину поштою. Після отримання поштового відправлення зловмисника на вулиці зупинили оперативники управління боротьби з наркозлочинністю.

Зі слів начальника обласного управління боротьби з наркозлочинністю Михайла Димиди, адресатом виявися уродженець Донеччини, котрий тимчасово проживає у Тернополі.

Поліцейським зловмисник пояснив, подрібнену речовину рослинного походження замовив для власного споживання, – цю інформацію правоохоронці перевіряють. З’ясовують також канал надходження.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 309 (незаконне придбання наркотичних засобів) Кримінального кодексу. Поліцейські вилучили речовину та направили на експертизу.