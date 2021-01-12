У Тернополі зареєстрували два злочини, скоєні за однією схемою

Працівники Тернопільського відділу поліції задокументували два факти таємного викрадення чужого майна, вчиненні щодо двох мешканців обласного центру.

Зловмисників об’єднує той факт, що жертвами злочинів вони обирали своїх приятелів й спокушалися на одне й теж майно – мобільні телефони.

Крадії діяли по–різну, але за аналогічною схемою. Під час гостювання в приятелів вони користувалися слушною нагодою, коли господарі відлучалися на деякий час. Вони викрадали техніку, яку мали на меті продати, однак реалізувати задумане їм не завадили поліцейські.

До слова, підозрювані 1967 та 1998 років народження вперше попадають в поле зору правоохоронців.

Відомості про події працівники поліції внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 185 Кримінального кодексу.