З транспортного засобу в Тернополі випала пасажирка. Жінка, 1936 року народження отримала тілесні ушкодження.

Аварія трапилася 15 січня на зупинці громадського транспорту “Центральний ринок”. Пенсіонерку бригада екстреної медичної допомоги доправила до травматологічного відділенняі. У неї медики констатували закритий уламковий перелом правої плечевої кістки.

За попередньою інформацією, потерпіла близько 14:40 виходила з маршрутного таксі номер 12. Проте водій почав закривати двері і її затиснуло. Шум підняли люди і кермувальник відчинив двері, в результаті чого пенсіонерка впала на тротуар, травмувавшись, а маршрутне такі поїхало далі.

Про подію поліцію повідомили уже медики і за кілька годин оперативники встановили особу водія. Він стверджує, що нічого не знає про травмування пасажира.

У кермувальника відібрали взірці крові для перевірки на вміст алкоголю. Правоохоронці звертаються до очевидців нещастя, якщо ви можете повідомити деталі події, телефонуйте за номером (096)197 68 38 або на лінію “102”.