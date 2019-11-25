Єдиний ситуаційний центр незабаром відкриють у Тернополі на вулиці Коновальця, 8. У ньому працюватиме муніципальна інспекція, представники правоохоронних та екстрених служб міста.

Завдання такого центру – оперативно та ефективно реагувати на проблемні ситуації, які виникають у громаді. Про його відкриття йшлося на черговому засіданні виконавчого комітету.

– Чотири кабінети уже повністю готові, – повідомив Ігор Максимів, начальник управління муніципальної інспекції. – Готові також санвузли, у коридорі завершуємо класти плитку. Практично, приміщення готове більше, ніж на 80%. Зараз узгоджуємо, хто з представників правоохоронних органів буде чергувати у Центрі. Ми підпишемо тристоронні меморандуми з ними та екстреними службами, щоб вони мали правові підстави перебувати у Центрі. Будуть виділені окремі кабінети для комунального підприємства «Тернопіль Інтеравіа» та служби «15-80».

Заплановано, що всі служби у Ситуаційному центрі працюватимуть в одній програмі, що дасть можливість проблеми, які виникатимуть, одразу адресувати відповідним структурам та службам. За попередніми даними Центр має запрацювати у грудні.

Ольга Трач

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