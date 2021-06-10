11 червня у Тернополі запрацює ще одна літня атракція для жителів і гостей міста – катамарани, покататись на яких можна буде у трьох локаціях: поблизу острівця «Чайка» в парку ім. Т. Шевченка, на акваторії Тернопільського ставу біля відпочинкової зони «Циганка» та у парку «Топільче».

Прокат водних атракціонів на Тернопільському ставі працюватиме впродовж усього купального сезону в будні дні з 12.00 год. до 20.00 год., у вихідні та святкові дні – з 11.00 год. до 21.00 год.

До слова, з травня у тернопільських парках розпочали роботу усі атракціони, а на Тернопільському ставі курсують круїзні судна «Герой Танцоров», «Капітан Парій» та «Сигма». Насолодитися прогулянкою на теплоходах можна з понеділка до п’ятниці з 14:00 до 21:00 год., у вихідні та святкові дні – з 11:00 до 22:00 год.