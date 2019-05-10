У Тернопільській комунальній міській лікарні №2 створено спеціальну палату, яка облаштована відповідно до вимог, передбачених для тримання та лікування ув’язнених.

Відсутність таких палат у медичних закладах міста Тернополя порушувало не тільки вимоги законодавства, але й конституційні права осіб даної категорії, повідомляють у прес-службі прокуратури Тернопільської області.

Саме на цьому наголошувалось на спільній нараді керівників правоохоронних органів та органів виконавчої влади Тернопільської області, що відбулась у прокуратурі області 14 лютого 2019 року під головуванням заступника прокурора області Ігоря Топилка.

Спеціальна палата, що функціонуватиме незабаром, призначена для лікування ув’язнених осіб в умовах, що виключають небезпечну поведінку та можливість їх втечі з медзакладу.