У Тернополі з глечика витікає кам’яна річка. ФОТО

У Тернополі на бульварі Дмитра Вишневецького тривають відновлювальні роботи елементів благоустрою.

Управлінням житлово-комунального господарства, благоустрою та екології з підрядною організацією укладено договір на поточний ремонт елементів благоустрою на бульв. Дмитра Вишневецького в м. Тернополі.

Дизайн ландшафтної композиції заплановано виконати в середземноморському стилі, із використанням об’ємно-просторової композиції «Глечик», з якої витікатиме «кам’яна річка» із декоративного каміння.

Передбачається, що дана локація стане новим туристичним елементом на мікрорайоні «Сонячний».