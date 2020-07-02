Ресторани, кафе, розважальні заклади у Тернополі працюватимуть лише до 22.00.

Відповідне рішення прийняли на засіданні міського оперативного штабу боротьби з коронавірусом. Також серед вимог – суворе дотримання санітарно-епідеміологічних правил.

«Ми пропонуємо, враховуючи постанову Уряду, на період дії карантину ввести обмеження на діяльність закладів громадського харчування, розважальних закладів до 22.00. Аптеки і заправки зможуть працювати у звичному режимі, заклади торгівлі до 23.00», – зазначив заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Володимир Дідич.

Стежитимуть за діяльністю ресторанів, розважальних закладів і магазинів правоохоронці. Минулими вихідними вони склали у Тернополі 8 адміністративних протоколів. До відповідальності притягнули власників закладів, які не дотримувалися санітарно-епідеміологічних вимог.

Софія Романська