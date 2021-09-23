Меморіальні дошки тернополянам – захисникам України, які загинули під час виконання службових обов’язків встановлять у двох школах міста. Відповідні рішення прийняли на черговому засіданні виконавчого комітету міської ради 22 вересня.

– Враховуючи рішення сесії та звернення депутата міськради, дозволяємо комунальному закладу «Тернопільська спеціалізована школа I-III ступенів №29» встановити меморіальну таблицю підполковнику Михайлу Цимбалістому на фасаді будівлі школи за адресою бульвар Дмитра Вишневецького,10, – сказала Вікторія Остапчук, заступник міського голови. – Також даємо дозвіл Тернопільській загальноосвітній школі I-III ступенів №19 встановити меморіальну таблицю випускнику школи, учаснику Революції Гідності та АТО, добровольцю батальйону «Шахтарськ» Стойку Андрію Сергійовичу на фасаді будівлі школи за адресою вулиця Братів Бойчуків, 2.

Монументально-художнє вирішення обох таблиць навчальні заклади мають погодити в управлінні містобудування, архітектури та кадастру.

Довідка. Цимбалістий Михайло Васильович – військовий, майор Збройних сил України, учасник бойових дій в зоні АТО та операцїї об’єднаних сил. Народився 29 липня 1985 року в селі Увисла, Тернопільської області у родині військових. Навчався у тернопільській школі №29, Національній академії сухопутних військ. Брав участь у боях за звільнення Слов’янська, у боях під Іловайськом, обороняв Донецький аеропорт. Поранений снайпером 13 вересня 2019 року в зоні ООС. Загинув 14 вересня 2019 року. Поховали воїна на Алеї Героїв, що на Микулинецькому цвинтарі у Тернополі.

1 серпня 2021 року в родинному селі військового відкрили пам’ятник Михайлу Цимбалістому. 5 березня 2021 року на сесії Тернопільської міської ради прийнято рішення щодо присвоєння одній з вулиць міста Тернополя ім’я підполковника Михайла Цимбалістого.

Нагороди: орден «За мужність» ІІІ та II (2019) ступеня, Почесний громадянин міста Тернополя (2020), відзнака Президента України «За участь в антитерористичній операції», медаль «10 років сумлінної служби» Міноборони України; нагрудний знак «Учасник АТО», медаль «20 років воєнній розвідці України», «За відданість воєнній розвідці» ІІІ ст., «За мужність при виконанні спецзавдань», відзнака «Зірка Слави» (посмертно).

Стойко Андрій Сергійовичи – військовий, старший лейтенант полку патрульної служби міліції особливого призначення «Миротворець», активіст ВГО «Сокіл» та боєць «Легіону Свобода», батальйону «Шахтарськ» й «Торнадо». Почесний громадянин міста Тернополя-2018 (посмертно). Народився 5 липня 1991 року у Тернополі. Закінчив Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя (2010, 2014). Працював помічником-консультантом депутата Тернопільської міської ради Володимира Карпінського (2010—2014). Був старшим лейтенантом полку «Миротворець», активним учасником подій Революції гідності. У 2014 році у числі добровольців вирушив на Схід у складі батальйону «Шахтарськ», разом з усіма пройшов чимало гарячих точок на лінії зіткнення (Іловайськ, Піски). Повернувшись, продовжував службу у лавах Національної поліції України. Загинув 22 липня 2018 року під час виконання службових обов’язків у селі Петропавлівська Борщагівка Київської області. Похований 2 серпня в Тернополі.

Нагороди: медаль, присвячена «Євромайдану», «Ветеран війни», «За оборону рідної землі», «За жертовність та любов до України» від Філарета, «Доброволець АТО», пам’ятний знак учаснику подій «Іловайськ 2014», нагрудний знак «За відвагу у службі» від Міністерства внутрішніх справ України, орден «За вірність присязі».