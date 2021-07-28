У Тернополі встановлять камери, які будуть фіксувати порушення ПДР: відомо, де саме

Найближчими днями у Тернополі запрацюють камери фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі.

Зі слів директора КП «Тернопіль Інтеравіа» Святослава Журовського, на даний момент у місті встановлюють чотири комплекси автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху за адресами: просп. Злуки, 45 (в напрямку вул. Збаразької), просп. Злуки, поблизу вул. Чубинського (в напрямку вул. Р. Купчинського), вул. Будного та перехрестя вул. Протасевича – вул. Лесі Українки.

«Зазначені місця розташування камер автофіксації обрані спеціально створеною комісією через значну кількість виявлених на них порушень швидкісного режиму, які призводили до дорожньо-транспортних пригод, – додає Святослав Журовський. – Загалом у Тернополі проаналізовано і визначено вісім таких місць концентрації ДТП, тож в майбутньому плануємо встановити додаткові камери автофіксації. За допомогою камер в автоматичному режимі фіксуватиметься перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів, робитиметься фотофіксація та розпізнавання державних номерних знаків, виноситиметься постанова про притягнення до відповідальності, яка відправлятиметься порушникові поштою протягом 3-х днів з дати винесення».

Нагадуємо водіям, що відповідно до вимог Правил дорожнього руху у населених пунктах дозволена швидкість руху не більше 50 км/год. Розмір штрафу за перевищення швидкості від 20 до 50 км/год становить 340 грн, більше 50 км/год – 1,7 тис. грн.

До слова, на в’їздах/виїздах з Тернополя та на території міста функціонують також оглядові камери і камери відеоспостереження з аналітикою визначення номерних знаків автомобілів.