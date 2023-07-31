У Тернополі вшанували українських бійців, котрі загинули під час теракту в Оленівці. ФОТО

Акцію пам’яті військовополонених, які загинули під час теракту в Оленівці, провели на Театральному майдані Тернополя. Люди тримали плакати з написами “Оленівка” та “Поверніть всіх полонених додому”.

Про це Суспільному розповіла організаторка акції Анастасія Крисак.

Одна з учасників – Надія Ротман.

“У планах, щоб цей день зробити Днем жалоби, оскільки це був терор. Що сьогодні? Нагадати ще раз те, що сталося, що війна триває. Досі багато військових залишаються в полоні і їх потрібно повернути рідним”.

Долучилися до акції й рідні військовослужбовців, які зараз в полоні. Серед них – Володимир Хміль.

“Вирішили прийти, бо наш племінник теж був в Оленівці, потрапив під обстріл. Але після того, як деякі хлопці повернулися з полону, сказали, що він живий”.

Прийшла на акцію тернополянка Світлана Дмитрик. Її чоловік – військовий полку “Азов”, отримав поранення під час теракту в Оленівці.

“Чоловік був поранений, лежав в лікарні десь близько місяця. Потім його відвезли назад в Оленівку і 22 вересня їх повернули додому”.

Дівчина військовополоненого азовця та організаторка акції Анастасія Крисик розповідає, що її хлопець захищав Маріуполь і від 19 травня 2022 року перебуває в російському полоні.

“Сьогодні рік цієї трагедії і ми вирішили нагадати про це суспільству, бо про це важливо пам’ятати”.

Тернополянин Максим Гураль каже про акцію не знав. Побачив, що збираються люди та вирішив долучитися.

“Про це потрібно говорити, бо дуже багато героїв ще не повернулися додому. Дуже багато хлопців є з Тернополя і дуже багато є знайомих, які перебували саме в Оленівці”, – каже Максим Гураль.

Нагадаємо, 29 липня 2022 року у Генштабі Збройних сил України повідомили, що російські війська підірвали одну із будівель колонії в окупованій Оленівці на Донеччині, де перебували полонені українські військові. За даними Офісу генпрокурора України, 40 людей загинули, поранення отримали 130 осіб. За рік вдалося ідентифікувати тіла 52 загиблих.