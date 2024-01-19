Захищаючи Україну від російських агресорів, під час виконання бойового завдання загинув боєць із села Волиця Тернопільського району Андрій Криса.

Свій останній бій Захисник прийняв 15 січня поблизу населеного пункту Діброва Сєвєродонецького району Луганської області. В лютому Андрієві мало б виповнитися 25 років. На жаль, війна обірвала молоде життя.

Про важку втрату повідомили у Тернопільському РТЦК.

“Свій військовий шлях Андрій розпочав майже одразу після вторгнення росії. Спочатку уклав контракт з ЗСУ, пізніше продовжив військову справу в бригаді НГ “АЗОВ”. Молодий, амбітний, завзятий, енергійний, щирий, наполегливий, упертий, невідступний – це все про нього. Адже ще зовсім недавно він був тихим, малослівним і спокійним… війна внесла свої корективи.

Навіть перебуваючи на реабілітації після поранення, він рвався до своїх побратимів, тому що знав, що там він залишив часточку самого себе, своїх рідних людей, які потребують підтримки. Він повернувся в стрій, правда ненадовго.

Все перекреслила війна…”, – ідеться у повідомленні ТЦК.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким, друзям та побратимам Захисника. Вічна пам’ять!