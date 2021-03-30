Чотири роки тому на Луганщині загинув військовослужбовець 44 окремої артилерійської бригади Володимир Єгоренко. Щоб вшанувати його пам’ять, артилеристи зібралися на урочистості. На території військової частини пролунав Дзвін Пам’яті.

Боєць Володимир Єгоренко загинув 29 березня 2017 року внаслідок мінометного обстрілу поблизу села Троїцьке Попаснянського району Луганської області. Військовослужбовець віддав життя, захищаючи суверенітет та територіальну цілісність держави.

“Його смерть не була даремною. Смерть кожного вірного сина чи доньки України не була даремною. Допоки є такі вірні захисники, які за будь-яку ціну стоять на варті рідної землі, ми будемо незламні та непереможні. Вічна пам’ять тобі, бойовий друже. Герої не вмирають, вони назавжди в наших серцях” – зазначив командир бригади, полковник Роман Дудченко.

На честь загиблого героя у бригаді приспустили Державний прапор України. Військовослужбовці вшанували світлу пам’ять воїна хвилиною мовчання, а протоієрей В’ячеслав Кізілов відслужив поминальну панахиду.