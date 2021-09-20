У Тернополі водій збив на смерть 18-річного юнака. ФОТО

Смертельна дорожньо-транспортна пригода трапилася 19 вересня.

О 3:53 в чергову частину Тернопільського райуправління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Микулинецька, неподалік цукрового заводу, водій автомобіля Skoda Fabia збив вісімнадцятирічного пішохода.

На місце аварії виїжджала слідчо-оперативна група та бригада екстреної медичної допомоги. Травми юнака виявилися несумісними з життям. Він помер ще до приїзду лікарів.

У водія відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Даний факт слідчі внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно із ст. 286 ч.2 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.