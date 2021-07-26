У Тернополі водій на BMW влетів у дерево: постраждала маленька дитина

Троє жителів Тернополя з тілесними ушкодженнями потрапили до лікарні в результаті дорожньо-транспортних пригод.

23 липня близько 23:20 водій автомобіля BMW, рухаючись вулицею Коновальця в Тернополі, не впорався з керуванням і врізався в дерево. В результаті автопригоди до лікарні потрапили двоє пасажирів, 1989 та 2015 років народження.

Ще одну аварію зареєстрували слідчі у неділю, 25 липня. Під колесами Renault Logan опинився 55-річний перехожий.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що чоловік раптово вийшов на проїжджу частину і почав переходити дорогу за межами пішохідного переходу.

Водій, який їхав в цей час, загальмувати не встиг і як результат – збив перехожого. Чоловіка з тілесними ушкодженнями доправили до лікарні.

У водіїв відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Вирішується питання про внесення даних фактів в ЄРДР згідно із статтею 286 Кримінального кодексу.