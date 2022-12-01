У Тернополі водій автомобіля збив дитину і втік: його розшукують

Дорога не пробачає помилок. Лише кілька секунд можуть кардинально змінити життя як водія, так і пішоходів. І щастя, якщо аварії завершуються легкими тілесними ушкодженнями або побитим авто.

30 листопада о 7:45 на перехресті доріг Броди-Тернопіль не розминулися два автомобілі. За попередньою інформацією, кермувальник Citroen Jympy, з’їжджаючи з головної дороги на другорядну, допустив зіткнення з автомобілем ВАЗ, який рухався зустрічною смугою. В результаті удару за меддопомогою звертався водій ВАЗу. У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває перевірка.

Розшукують працівники поліції і очевидців дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася у Тернополі близько 15:30 на вулиці Лесі Українки. Там на нерегульованому пішохідному переході водій невстановленого авто збив дитину.

Тринадцятирічну дівчинку ввечері до лікарні на огляд привезла мама. Якщо хтось бачив дану аварію або зафіксував відеореєстратором автопригоду, повідомте на лінію “102” або за номером +380 67 351 3837.