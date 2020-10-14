62-річна тернополянка загинула учора вночі у власній квартирі через пожежу.

Нещастя сталося у житловому будинку на вулиці Живова в обласному центрі близько 22.30.

Рятувальники отримали повідомлення про пожежу о 22.38, – розповіла речниця ДСНС області Ірина Крупа. Вогнеборці за лічені хвилини добралися до місця події.

“Було встановлено, що пожежа виникла у квартирі житлового будинку. Завдяки оперативним та організованим діям рятувальників уже о 22:54 вогонь зупинили та повністю ліквідували. Всього було залучено 4 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу. На місці пожежі було виявлено тіло громадянки, 1958 року народження. Вогнем пошкоджено: ліжко, стіни, речі домашнього вжитку, телевізор на площі 8 м. кв.”.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Що стало причиною пожежі, а також її остаточні наслідки встановить слідство.