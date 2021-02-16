«Забіг для закоханих у біг» влаштували у Тернополі. У змаганнях взяли участь понад півсотні любителів активного способу життя. Вони подолали навколо ставу дистанцію у п’ять кілометрів.

Тернополянка Іванна Гайдукевич бере участь у таких змаганнях вперше. Дівчина каже, що вирішила спробувати свої сили, оскільки регулярно тренується від початку карантину.

«Під час карантину в мене з’явилася хороша звичка – це біг. Спочатку таким чином я рятувалася від нудьги під час карантину, потім це переросло у хобі. Тренуюся регулярно тричі на тиждень. Бачу позитивні результати. Том у вирішила спробувати свої сили на змаганнях. Оскільки можу назвати себе закоханою у біг».

Додамо «Забіг для закоханих у біг» організували у Тернополі вперше. До змагань долучилися професіонали та аматори. По завершенню змагань учасники отримали ексклюзивні фінішні медалі та смаколики, а призерів нагородили подарунковими сертифікатами.