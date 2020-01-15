Ходу з колядою влаштували у Тернополі учасники проекту «Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю» благодійного фонду «Карітас».

Хлопці та дівчата відвідали міську раду, партнерів і жертводавців благодійного фонду.

Колядування під час Різдва – унікальна українська традиція, – наголошує директор благодійного фонду о. Андрій Марчук. У святковий період колядки лунають звідусіль.

«Колядують вдома, у церкві, на вулиці. Люди радо відчиняють двері своїх домівок, приймаючи святкове віншування з нагоди народження Христа від колядників. У Тернопільському «Карітасі» учасники проекту «Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю» теж вирішили зберегти прадавню українську традицію та завітали із Різдвяною Колядою до міського голови Тернополя, а також до партнерів, жертводавців та благодійників фонду. Дитячі щирі привітання та колядки звеселили не одне серце у ці дні. Адже, Різдво Христове — це, в першу чергу, свято добра, миру і милосердя. Різдво – це є час, коли ми відчуваємо радість. Саме цією радістю і намагалися поділитися з усіма працівник та учасники проекту «Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю»

На завершення Різдвяною Колядою діти привітали тернополян на головній площі міста.

Софія Романська