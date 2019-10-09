Перший ярмарок професій ІТ-галузі організували у Тернополі.

Роботодавці презентували вакансії у сфері інформаційних технологій. Студенти знайомилися із місцевими компаніями, спілкувалися з їхніми керівниками, а також могли обрати собі перспективну роботу.

Ярмарок проходив на коворкінг-платформі в Тернопільському будинку

праці, – повідомила заступниця директора центру зайнятості Олександра Островська. Зустрілися айтішники-роботодавці, шукачі роботи та студенти тернопільських університетів.

«В ІТ-круїзі «Кар’єра на майбутнє» взяли участь студенти 5 закладів освіти, шукачі роботи та безробітні. 8 компаній ІТ-сфери презентували свої підприємства, перспективи працевлаштування, вимоги до працівників. Роботодавці добирали кадри за професіями: програміст, інженер-програміст, консультанти із впровадження та супроводу програмного забезпечення, спеціаліст технічної підтримки, системний адміністратор, фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення та ін.; керівники кампаній формували кадрові резерви».

Під час ярмарку студенти проходили експрес-діагностику професійних нахилів. Окрім цього, обласний центр зайнятості уклав угоду з «Тернопільським ІТ-кластером» про співпрацю. Відтепер місцевим програмістам буде легше знайти роботу.

Софія Романська