Благодійний гаражний розпродаж влаштували зоозахисники у Тернополі. Волонтери реалізовують різноманітні побутові речі, книжки, сувеніри. Виручені кошти спрямують на потреби безпритульних тварин.

Благодійний фонд “Вірні друзі” наразі опікується майже сотнею тварин, на утримання яких необхідні значні кошти, – каже волонтерка Людмила Чеховська. Адже чотиролапі часто потребують лікування, чималі суми йдуть на медикаменти.

“Хто має можливість, не пропустіть сьогодні благодійний гаражний розпродаж від БФ “Вірні друзі” у холі ТРЦ “Подоляни”. Усі виручені кошти з якого підуть на потреби безпритульних звірят під опікою Благодійного Фонду, яких уже більше півсотні без будь-якої допомоги від міста, тож допомога дуже актуальна. Для участі можна приходити жертвувати непотрібні Вам речі побуту або купляти все, що заманеться за низькими цінами. А крім того, у продажі — знову чудові листівочки, магнітики і кото-наліпки для дорогих серцю людей”.

Охочим допомогти безпритульним тваринам або бажаючим дати їм дім, радять звертатися до Благодійного фонду “Вірні друзі”.

Софія Романська