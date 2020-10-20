Благодійну допомогу для безпритульних тварин збирали у Тернополі. Жителі міста приносили корм для чотиролапих, медикаменти, а також жертвували кошти.

На утриманні у тернопільських зоозахисників десятки безпритульних тварин, – каже співорганізаторка акції, керівниця благодійної організації “Вірні друзі” Алла Ляпандра. Восени проблема із бездомними тваринами загострюється.

“Відбувся збір допомоги для наших підопічних. Чесно, я була приємно вражена активністю небайдужих до проблем безпритульних тварин тернополян. Вже другий день розсортовую назбиране: і речі на розпродажі, і безліч м’яких пледів для комфортного сну наших підопічних, і медикаменти, і дуже цінні для нас одноразові пеленки, і корм. Окрема подяка від наших собак. Крім того, вдалось зібрати 4220 грн. І навіть після завершення акції деякі небайдужі люди також ще встигли долучитись Безмежно дякуємо усім, хто з нами. Окремо хочу подякувати тим людям, котрі щойно дізнались про нас і допомагали нам вперше”.

Додамо, у Тернополі залишається невирішеною проблема із притулком для тварин. Зоозахисники тривалий період збирають кошти на його спорудження. Втім, проект дороговартісний і потребує значних вкладень.