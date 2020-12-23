Збір допомоги для безпритульних тварин влаштували в обласному центрі. Тернополяни приносили корм для чотиролапих, медикаменти, жертвували гроші, купували сувеніри.

Як повідомила співорганізаторка благодійної акції Алла Ляпандра, небайдужі жителі обласного центру пожертвували близько трьох тисяч гривень, які підуть на стерилізацію двох собак.

“Ми щиро вдячні усім, хто не полінувався вийти в холодний зимовий день з дому та долучився до нашої акції. Дуже потішили окремі моменти. Двоє дівчаток молодшого шкільного віку під керівництвом їх бабусі власноруч волокли величезні мішки, а потім просили обов`язково передати від них вітання котикам і песикам. Молода мама пояснювала маленькій донечці, що треба вибрати і придбати магнітик, бо це допоможе тваринкам. В такі моменти розумієш, що надія є. На акції вдалось зібрати трохи корму, пеленок, шприців, речей на розпродаж, багатенько одягу на підстилки, а також 3100 грн, які будуть використані цього тижня на стерилізацію двох собак”.

Додамо, волонтери у Тернополі опікуються десятками безпритульних тварин. Проблема загострюється особливо у зимовий період, коли чотирилапі потребують не лише їжі, а й тепла.