Акцію на підтримку обвинувачених у справі Шеремета влаштували у Тернополі під “білим домом”. Протестувальники вимагали звільнити політв’язнів із СІЗО та відправити Авакова у відставку.

Це Всеукраїнська акція, відтак підтримали її у більшості областей. У Тернополі на протест вийшли представники Нацкорпусу, громадських організацій “Студентська свобода”, “Основи майбутнього”.

“Двісті днів брехні минуло! У СІЗО сидять Антоненко, Дугарь, Кузьменко. Доказів для їхнього ув’язнення немає, тому ми переконані, що це політичні в’язні. Вимагаємо їхнього звільнення із СІЗО, відправлення Авакова у відставку та справедливого розслідування”, – наголосив співорганізатор акції Роман Ничвидюк.

Додамо, український журналіст білоруського походження Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у центрі Києва внаслідок вибуху автомобіля. Серед підозрюваних, яких назвала поліція, лідер гурту, військовий Андрій Антоненко, кардіохірург і волонтерка Юлія Кузьменко та військова медсестра Яна Дугарь.

Софія Романська