Інструктаж з медичної допомоги для учнів і вчителів провели військові територіальної оборони області. Заняття відбулося на станції юних техніків.

Інструктори територіальної оборони розповіли, як надавати першу медичну допомогу пораненим, а також продемонстрували екіпірування, засоби навчального озброєння.

«Діти – це наше майбутнє. А військово-патріотичне виховання є запорукою сильної та безпечної держави. Було приємно долучитися до заняття разом із представниками штабу сприяння територіальній обороні на станції юних техніків. Сподіваємося, що були їм корисними, що діти пам’ятатимуть, як реагувати у випадках небезпеки і загрози», – зазначив сержант бригади територіальної оборони Володимир Грицина.

Інструктори територіальної оборони області регулярно проводять заняття з дітьми у навчальних закладах. Це допомагає підвищити обізнаність молодого покоління та набути практичні навички з надання медичної допомоги та поведінки з військовим екіпіруванням.