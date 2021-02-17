З нагоди Дня спонтанного прояву доброти у Тернополі потребуючим людям вручили продуктові набори. Акцію підтримали підприємці та небайдужі жителі обласного центру.

День спонтанного прояву доброти провели у благодійному фонді «Карітас». Як повідомив керівник закладу, о. Андрій Марчук, завдяки допомозі меценатів, потребуючі жителі обласного центру отримали їжу та гігієнічні засоби.

«Під час карантину таких людей у нашому місті побільшало. Потребуючі люди приходять тричі на тиждень до благодійного фонду, де отримують гарячі обіди. Працює благодійна їдальня. Тому допомога підприємців, представників політичних партій, небайдужих людей дуже важлива. Адже більше людей зможе отримати таку важливу для них підтримку. Якщо кожен з нас підтримуватиме ближнього, то наш світ стане набагато добрішим».

День спонтанного прояву доброти запровадили в американському місті Денвері ще у 1995 році. Це свято з кожним роком набуває все більшої популярності та заохочує всіх робити добрі справи. У більшості культур вважається, що доброта – це акт виявлення турботи про інших без очікування на те ж саме у відповідь.