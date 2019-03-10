У Тернополі відзначили День народження великого Кобзаря

10/03/2019 Розмір тексту:

Урочистості з нагоди 205-ої річниці з Дня народження Тараса Шевченка відбулися біля його монумента у Тернополі. Вшанувати Великого Кобзаря прийшло кілька сотень жителів обласного центру, серед яких – молодь, діти, представники громадських організації та влади, військовослужбовці.

Під час урочистостей звучали твори великого українського поета. Актори Тернопільського українського драмтеатру представили частину містерії «Тарас».

«Шевченківські дні у Тернополі завжди дуже особливі. Цього року теж дуже вражаюча атмосфера. Таке відчуття, ніби Шевченко промовляє до нас. Він просить, щоб ми боролися за Україну, берегли її незалежність. Нині такий час, що хочеться знову і знову перечитувати твори Великого Кобзаря, вчитуватися в них. Бо там так багато такого, що переживаємо ми нині. Шкода, що так мало людей сьогодні живуть його творчістю», – каже вчителька української літератури Олена Барчук.

Священики відправили молебень. Чимало краян принесли квіти до пам’ятника Великого Кобзаря. А поблизу монумента Борщівський краєзнавчий музей представив експозицію кобзарів. На виставці зібрано близько двохсот книжок різних років видавництва.

Софія Романська