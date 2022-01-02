113 років минуло від Дня народження видатного політичного діяча, націоналіста, очільника ОУН та борця за українську незалежність Степана Бандери. З цієї нагоди в обласному центрі організували урочистості.

Степан Бандера народився 1 січня 1909 року в Старому Угриневі на Івано-Франківщині. Він був українським політичним діячем, ідеологом і теоретиком національно-визвольного руху.

“Вирішили прийти і разом відзначити 113-ту річницю від дня народження Степана Бандери. Він — дуже видатна людина, справжній патріот, борець за державу. Таких державницьких діячів зараз не вистачає. Найбільше вражає його сміливість, стійкість і наполегливість під час боротьби за Україну. Зараз дуже нестабільний час, треба докладати зусиль, щоб не втратити те, що ми маємо”, – каже голова студентського об’єднання Ігор Бойчук.

Степана Бандеру у Тернополі вшанували покладанням квітів та спільною молитвою. До дійства долучилися представники громадських організацій, місцевого самоврядування, студенти.