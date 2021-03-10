В арт-галереї “Бункер-муз”відкрили виставку раритетних примірників “Кобзаря”. Найстарша книжка видана у 1860 році ще за життя Тараса Шевченка. Ймовірно, він тримав її у своїх руках.

Експозицію приурочили 207-ій річниці від дня народження Великого Кобзаря. Окрім книжок, там представлені копії картин Тараса Григоровича. “Виставка надзвичайно цікава і потрібна. Тут є особливий експонат — це видання «Кобзар», яке вийшло коштом Платона Семиренка ще за життя поета у 1860 році. Погортати “Кобзаря”, який тримав у руках Тарас Шевченко, надзвичайно цінно. Це надихає до прочитання його творів, до нових справ, до боротьби за свою країну. Хочеться, щоб всі тернополяни побували тут”, – каже жителька Бережан Ольга Гук.

Також на виставці презентували репродукції 17 картин. Серед них — 4 акварельні малюнки, виконані Шевченком у жовтні 1846 року під час його перебування на Тернопільщині – Вишнівці, Почаєві, Кременці. Побачити унікальні полотна та видання “Кобзаря” можуть всі охочі.