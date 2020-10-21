У Тернопільській загальноосвітній школі №23 цими днями відкрили оновлений спортивний комплекс для тренувань з вільної боротьби.

«Спортивний зал, що в приміщенні школи, є одним з найкращих залів для вільної боротьби у місті, де тренуються вихованці СК «Галицькі леви», КЗДЮСШ №1 та інші спортсмени, а також тут часто проходять дитячі турніри різного рівня, в тому числі і всеукраїнські. Проте цей зал уже потребував ремонту, тож в минулому році у ньому було відремонтовано дах, а цьогоріч – облаштовано нову підлогу зі спеціальним покриттям для занять з вільної боротьби, проведено ремонт роздягалень, влаштовано бойлери для цілодобової гарячої води та облаштовано окремий зал силових тренажерів, – зазначив Сергій Надал. – У тренажерному залі ще буде влаштовано спеціальне покриття та оновлено станки для жиму лежачи».

До слова, за сприяння у розвитку вільної боротьби в м. Тернополі, міський голова отримав подяку від Тернопільської федерації вільної боротьби.