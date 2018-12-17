У Тернополі відкрили “Новорічну резиденцію”

17/12/2018 Розмір тексту:

Упродовж Різдвяно-Новорічних свят діти на Тернопільщині можуть писати листи до чарівника й отримувати відповіді. У Тернопільському відділенні Укрпошти відкрили «Новорічну резиденцію». Вона працюватиме до кінця січня.

Проект «Новорічна резиденція» реалізовують у Тернополі не вперше. Серед завдань – популяризація написання листів, – каже директор Тернопільської дирекції Укрпошти Любов Гринчишин.

«Ми організовуємо таку акцію, щоб відновити популярність листів, написаних від руки. Ми заохочуємо дітей писати листи у «Новорічну резиденцію». Кожна дитина отримає відповідь на свій лист. А загалом така акція проводиться традиційно напередодні Новорічних свят. Ми заохочуємо дітей долучатися до акції – писати листи», – додає Любов Гринчишин.

Новорічна поштова резиденція отримує листи не тільки від дітей з України, а й із-за кордону. Найцікавіші листи публікують на сторінці Новорічної поштової резиденції, а їхні автори отримують подарунки. Як розповіли у відділені Укрпошти, сотні листів надходять від малюків з дитячих будинків.

Деякі тернопільські школярі вже відправили листи у «Новорічну резиденцію» і наразі чекають відповіді. «Вчора написала лист. Описала свою мрію і тепер чекаю, що мені відповість чарівник. Дуже хочу, щоб моє бажання збулося», – каже школярка Ліліана.

Як запевнили у дирекції Укрпошти, відповіді на листи від чарівника отримає кожна дитина.

Софія Романська