Найбільшу в Україні шопку відкрили під час Різдвяного богослужіння в храмі Святого Петра у Тернополі. Її розміри сягають 50 метрів в ширину та 20 у висоту.

Експозицію цього року доповнили новими елементами.

У гігантській шопці облаштували повітряний млин. Загалом експозиція вміщує близько ста біблійних героїв, відтворює понад двадцять історій.

«Близько двадцяти мініатюр представлено у шопці. Тут також є рухомі фігури, зоокуток, сконструйовано ціле селище», – розповідає священик храму апостола Петра о. Пантелеймон. Відтворена Свята вечеря, а в центрі – історія про народження Спасителя. «Кожного року ми стараємося оновити шопку, доповнити її новими елементами. Цього року таким елементом став повітряний млин. А загалом ми встановлюємо шопку з 2005 року. Над рухомими фігурами працює отець Косма, він робить їх особливими, щороку оновлює їх».

Різдвяна шопку у храмі апостола Петра відкрита для всіх охочих відвідувачів. Щороку тут приймають гостей з різних країн світу. Діятиме експозиція до 15 лютого.

Софія Романська

Фото Від Тарнополя до Тернополя