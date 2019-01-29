У Тернополі відкриють притулки для жертв домашнього насильства

29/01/2019 Розмір тексту:

У 2019-му році внесено зміни до закону про домашнє насильство. Відтепер каратимуть не лише за фізичне насильство, а й за психологічне.

У державі обіцяють подбати і про жерств насильства. Для них у регіонах відкриватимуть спеціальні центри. У Тернополі вже взялися за спорудження таких установ.

«У Тернополі плануємо відкрити притулки для жертв насильства. Також працюватимуть мобільні бригади, які оперативно допомагатимуть потерпілим від домашнього насильства. Наразі найбільше звернень стосується вчинення фізичного насильства, є випадки і психологічного насильства, проте таке довести важче. А загалом минулого року було зареєстровано більше чотирьох тисяч звернень, які стосувалися домашнього насильства. Поступали звернення і від чоловіків і від жінок, і від дітей. Чимало звернень було зареєстровано від дітей. Бачимо, що спостерігається тенденція щодо збільшення звернень від осіб, які стали жертвами насильників», – каже начальник управління у справах сім’ї та молоді ОДА Ігор Чорний.

Додамо, діє національна «гаряча лінія» з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації: 0 800 500 335 або 386. Національна дитяча «гаряча лінія»: 0 800 500 225 або 772 (для дзвінків з мобільного).

Софія Романська