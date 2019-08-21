Учасники другої міжнародної програми мистецьких обмінів, яка проходить на базі Мистецької резиденції імені Назарія Войтовича, завітають 22 серпня у Тернопіль.

Вони розкажуть про себе, про важливі виклики сьогодення та поділяться поглядами з чотирьох міст і з трьох країн на нашу реальність.

– Митці з України, Німеччини та Словаччини готують свої проекти у рамках програми та уже готові розказати, на які ідеї їх наштовхнула Тернопільщина і село Травневе, – розповіла Олександра Стопник, комунікаційний менеджер. – У розмові візьмуть участь: Людмила Ничай – куратор проекту, Даніель Дор з Мюнхена – митець, котрий працює з саундартом, Євгенія Антонова – мисткиня з Києва, яка працює з живописом та експериментує з інсталяціями, Рената Пінтерова – мисткиня зі Стурово, Словаччина, практикує сучасні цифрові медіуми та поєднує їх з традиційним, займається перформенсом, Самуель Велебни – митець з Кошице, Словаччина, працює у різних медіумах, дослідник та громадський діяч.

Представники мистецької резиденції запрошують на зустріч усіх, кому цікаве сучасне мистецтво. На ній говоритимуть про зв’язок природи, технологій та культури. Початок зустрічі о 19.00. Вона також стане анонсом виставки учасників мистецької програми, яка відкриється у “Бункермузі” 29 серпня.

Ольга Трач