Туристичний форум відбудеться у Тернополі 21 – 22 березня. Під час дійства обговорюватимуть, як зробити з міста логістичний і туристичний центр Західної України.

Форум триватиме упродовж двох днів. У програмі – виступи досвідчених спікерів, долучитися до проведення заходу можуть всі охочі.

«Два дні насиченої програми, актуальні питання, досвідчені спікери та креативні ідеї. Усе це чекає Вас в Українському домі “Перемога”! Панелі для обговорення: туризм, влада, бізнес – трикутник співпраці – запорука успіху. Також буде представлений подієвий і спортивний туризм; туристична інфраструктура та нові технології у ній; єдиний музейний квиток, аудіо гід, сенсорний довідник. Кількість місць обмежена! Вартість вхідного квитка 100 грн.», – повідомив піар-менеджер ТІЦ Олександр Хома.

До участі запрошені представники органів місцевого самоврядування, навчальних закладів. У виступах будуть розглядатися актуальні питання для розвитку туризму в містах.

Софія Романська