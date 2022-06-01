16 червня 2022 року о 18:30 годині, в приміщенні Тернопільської обласної філармонії, творча майстерня “ArtFestUA” разом з БФ “РОЗВИТОК ТА ЗАХИСТ УКРАЇНИ” та за участі піаніста, лауреата міжнародних конкурсів – Ігоря Рябова (м.Київ), ласкаво запрошує Вас, поціновувачів української класичної музики, відвідати один з благодійних концертів на підтримку ЗСУ.

Вхід вільний Вхід вільний. На концерті буде проводитись збір коштів на потреби ЗСУ (Free Donation). Бажаною є попередня реєстрація на захід за посиланням: https://bit.ly/3z8B81m.

У програмі прозвучать твори видатного українського композитора В. С. Косенка. Творчість композитора вражає своєю ліричністю та яскравістю образів. Будучі блискучим піаністом Віктор Степанович надзвичайно тонко відчував усі грані звукової палітри фортепіано, що дозволило йому створювати надзвичайно точні та насичені акустичні образи. У концерті прозвучать твори різних періодів творчості, що дозволить слухачам краще зануритись у чарівний світ творчості композитора.

Ігор Рябов – лауреат міжнародних конкурсів, доктор філософії, доцент НМАУ ім. П. І. Чайковського. Народився 25 грудня 1985 року у м. Києві у музичній родині. У 1993—2004 роках навчався у Київській середній спеціальній музичній школі ім. М. В. Лисенка (нині КДМЛ ім. М. В. Лисенка) (викладачі — І. О. Ліпатова, І. М. Рябов). У 2009 році з відзнакою закінчив Національну музичну академію України ім. П. І. Чайковського (викладач – С. І. Рябов). У 2017 році захистив дисертацію на тему «Виконавський тип як феномен фортепіанної культури на межі ХХ та ХХІ століть (на матеріалі Міжнародного конкурсу молодих піаністів пам’яті В. Горовиця)» та отримав науковий ступінь кандидата мистецтвознавства. З 2014 року І. Рябов почав працює у Національній музичній академії України імені П. І. Чайковського. Ігор є лауреатом та дипломантом міжнародних конкурсів: «Cidadeo de Fundao», Португалія; Третього міжнародного молодіжного конкурсу фортепіанних ансамблів ім. С. В. Рахманінова, Росія (з Наталією Коротіною); ІІ Міжнародному конкурсі ім. Л. Алєксандровської, Республіка Білорусь; Другого міжнародного фортепіанного конкурсу «Великі вчителі», Болгарія; ІІ Міжнародного фестивалю-конкурсу «Перлини Мистецтва», Україна. І. Рябов гастролює як соліст в Україні, Росії, Болгарії, Греції, Республіці Білорусь, Німеччині та США з концертними програмами з творів композиторів різних епох та музичних напрямків. Виконавець співпрацює з диригентами України: Ігорем Палкіним, Наталією Пономарчук, Євгеном Тутевичем, Йосипом Созанським, Миколою Лисенком та ін. У 2020 р. І. Рябов отримав вищу нагороду ВГО «Країна» — медаль «За служіння мистецтву», а у 2021 – вчене звання доцент.