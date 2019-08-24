Тридцять три спортсмени із тринадцяти країн приїхали до Тернополя, щоб позмагатися у гонках на воді.

24 і 25 серпня на Тернопільському ставі триватимуть гонки у трьох класах скутерів. У класі F-125 та F-500 є по 12 учасників, у класі F-250 – 9. Для спортсменів у класі «Формула-250» перегони у нашому місті є завершальними і хтось з них стане Чемпіоном світу. Та прогнозувати кому дістанеться перемога судді не беруться, оскільки результати часто є непередбачуваними.

– Кожна гонка непередбачувана, – каже Сергій Вишнєвський, офіцер дня на змаганнях. – У нас кожен рік новий лідер. Минулого року гонку у F-500 несподівано виграв хлопець з Болгарії, хоча ніхто цього не очікував. Щодо фінальних перегонів у класі F-250, то тут є сильними італієць Андреа Онгарі, британець Вайне Тюрнер шість років тому встановив рекорд по швидкості у Кенігстоні, і ніхто не може досі його перевершити. Він так відрегулював двигун та деякі параметри човна, що над водою летів. Тому гонка буде запеклою.

Потрапити у призери у своєму класі має намір і постійний учасник наших змагань Роберт Хенц з Болгарії. Він уже другий рік поспіль виступає за цю країну, а до того п’ять років представляв Італію. Минулого року спортсмен на змаганнях у Тернополі став четвертим.

– Цей рік для мене не такий, як попередні, оскільки у мене повністю новий, модернізований човен, – каже Роберт Хенц. – Завдяки застосованим вдосконаленням з кожним змаганнями я показую кращі результати. Розраховую потрапити в шістку кращих, але сподіваюсь, що вийду і на подіум переможців. Минулого року на змаганням у Тернополі я був четвертим, це непогано, але для мене недостатньо, тому що свого часу я був Чемпіоном Європи, хоча, гонка – це гонка. Основними моїми суперниками є Аттіла Хавас, Маріан Юнг, Мартін Желінскі, Мілен Марінов. А підтримують мене близько тридцяти людей з мого міста, які приїхали на змагання разом зі мною – це і сім’я, і друзі, і моя команда.

Спостерігати за перегонами на воді можуть усі бажаючі. Перші змагальні заїзди у кожному класі вже пройшли 24 серпня. 25 серпня з 8.30 до 11.30 у спортсменів будуть вільні тренування. А з 11.30 до 15.30 триватимуть змагання. О 18.30 на головній сцені на набережній запланована церемонія нагородження переможців.

Ольга Трач

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