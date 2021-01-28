Диспетчерську службу, яка координуватиме роботу «Соціального таксі», створили у Тернополі.

Працюватиме вона на базі Тернопільського міського територіального центру соціального обслуговування населення. Відкрили її на прохання організацій, які надають послугу безкоштовного перевезення осіб з інвалідністю з порушеннями опорно – рухового апарату та іншими захворюваннями, які пересуваються на візках. Запрацює диспетчерська служба з 1 лютого. Відповідне рішення прийняли на черговому засіданні виконавчого комітету 27 січня.

– У Тернополі є декілька автомобілів, призначених для перевезення інвалідів, – зауважив Ігор Гірчак, секретар міської ради. – Тепер на базі Територіального центру запроваджуємо диспетчерську службу, яка буде координувати роботу транспорту для надання якісніших послуг людям з інвалідністю. Також затверджуємо Положення про порядок надання цієї послуги.

У Положення прописано, що послуга надається безкоштовно в межах Тернопільської міської територіальної громади. Отримати її можуть особи з інвалідністю з порушеннями опорно-рухового апарату та іншими захворюваннями, які пересуваються на візках. Перевезення здійснюють спеціальні автомобілі КУ «Інклюзивно-ресурсний центр №1» міської ради та Тернопільського благодійного фонду «Карітас». Вони відвозять людей до медичних закладів, установ соціальної сфери, інших об’єктів інфраструктури територіальної громади, а також для участі в культурно – масових заходах та громадській діяльності. При одночасному замовленні автомобіля кількома особами на один і той же час перевага надається доставці до медичних закладів. Щоб отримати послугу люди з інвалідністю або їхні законні представники повинні звернутися безпосередньо до Територіального центру за один – три дні до терміну її отримання або зателефонувати на номерами: (0352) 23-56-68, 067 4611075.