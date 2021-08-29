З нагоди святкування Дня міста у центрі Тернополя просто неба презентували унікальну виставку полотен художника Євгена Удіна «Тернопіль – місто, що надихає». Колекція творчих робіт автора, які представлені на вернісажі, налічує 60 картин та розповідає, як з роками змінювалось наше місто.

Відвідав вернісаж та подякував талановитому українському художнику за плідну і творчу працю міський голова Сергій Надал.

«Багатолітня праця Євгена Удіна дала світові понад 120 проілюстрованих та оформлених книжок. Особливо вражає його творчість станкової графіки, а праця «Пам’ятки Тернопільщини» є унікальною у своєму роді. Це заповіт нащадкам про те, саме яким вони повинні зберегти наш край, – зазначає Сергій Надал. – Я пишаюся тим, що значна частина цього мистецького скарбу стане експонатами майбутнього Музею міста. Дякую Євгену Тимофійовичу за багатолітнє служіння громаді Тернополя. Адже він не лише малював Тернопіль, а й активно впливав на його вигляд, займався відновленням та розбудовою міста».

Під час урочистого заходу Сергій Надал та Євген Удін підписали сертифікат на передачу другої частини колекції авторських робіт з графіки та живопису у дар місту Тернополю. Ці роботи стануть експонатами у майбутньому музеї нашого міста. Першу частину робіт з колекції про Тернопіль Євген Удін передав цьогоріч, 15 квітня, з нагоди відзначення 481-річниці від дня заснування Тернополя.

До слова, за особистий внесок у розвиток культури та мистецтва, активну благодійну та громадську діяльність Євгену Удіну присвоєно звання «Почесний громадянин міста Тернополя».