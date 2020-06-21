Епідемічна ситуація з COVID-19 у Тернополі ускладнюється.

Учора епідеміологи виявили 15 нових випадків зараження коронавірусом. Відтак кількість інфікованих в обласному центрі сягнула 313. 97 людей вже подолали недугу.

Минулої доби епідеміологи обласного лабораторного центру провели 517 ПЛР-досліджень. Підтвердилося 45 випадків зараження COVID-19. Найбільше інфікованих виявили у Тернополі, Чортківському, Козівському, Збаразькому районах.

«Епідемічна ситуація в місті Тернополі дуже залежна від ситуації у районах області. Оскільки тут велика міграція населення, працюють різні області установи, ринок, магазини. На жаль, упродовж двох тижнів спостерігаємо підвищення рівня захворюваності. 19 червня ми зафіксували антирекорд, по області було підтверджено 63 випадки COVID-19, того дня в місті Тернополі виявили 30 заражених осіб. Очевидно те, що вірус не подолано. Ситуація за територіями залишається приблизно такою, як була. Найвищу захворюваність демонструють Кременецький і Шумський райони. Ускладнилася ситуація у Чортківському, Збаразькому, Лановецькому районах», – каже епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев.

Через зростання рівня захворюваності на COVID-19 у Тернополі посилили карантині обмеження. За їхнім виконанням стежитимуть спеціально створені мобільні групи. Зокрема, вони перевірятимуть дотримання вимог у громадському транспорті, в ресторанах, на ринках, в інших громадських місцях.

Софія Романська

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