Міська рада придбала для обласного лабораторного центру нове обладнання. Це дозволить розширити діагностику COVID-19.

У Тернополі епідеміологи щодоби проводять понад півтисячі досліджень коронавірусної інфекції. Фахівці обласного лабораторного центру допомагають діагностувати COVID-19 і сусіднім регіонам. Завдяки новому обладнанню кількість ПЛР-досліджень планують збільшити.

«Діагноз у першу чергу виставляється на підставі клінічних ознак. Лабораторія завжди матиме допоміжне значення. Але в тих випадках, коли клініки немає, тобто немає зовнішніх проявів, тоді існують лабораторні дослідження. Крім ПЛР, ми іншого методу не маємо, щоб виявляти коронавірус. Але цей метод далеко не стовідсотковий. Трапляються випадки, коли лабораторно вірус не виявляємо, хоча клініка стовідсотково COVID-19. Це пов’язано не тільки з якістю тест-систем, а й зі специфікою вірусу. Він може не потрапляти до носоглотки, звідки ми беремо зразки на аналізи. Але наразі в нас немає кращого методу, щоб виявляти коронавірус», – пояснює інфекціоніст, професор епідеміології Василь Копча.

Вартість одного ПЛР-дослідження сягає півтори тисячі гривень. Більшості пацієнтів на Тернопільщині його проводять за кошти державного і місцевого бюджетів. Якщо ж людина хоче перевіритися з власного бажання, тоді необхідно оплатити дослідження.

Софія Романська

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