Число випадків коронавірусної інфекції на Тернопільщині наближається до 1700.

Як повідомили в обласному лабораторному центрі, найчастіше COVID-19 заражаються жителі краю середнього віку: 30 — 49 років. Переважно, це соціально активні люди.

На другому місці за поширеністю коронавірусу залишається вікова група 50-65-річних краян, які часто мають супутні патології. 12% інфікованих на Тернопільщині — люди 65 років і старші. Вони переносять хворобу важко. Серед заражених COVID-19 — 131 дитина. Малеча долає вірус, зазвичай, скоріше, ніж дорослі.

“У сусідніх регіонах значно більше людей інфіковані, в тому числі із старшої вікової групи, а також людей із супутніми захворюваннями, а все це є досить обтяжливими факторами. Такі люди дуже тяжко переносять інфекцію і можуть померти. У нас протиепідемічні заходи відіграли суттєву стримувальну роль. На щастя, у нас хворих значно менше, ніж в інших областях, особливо, що стосується людей з групи ризику”, – пояснює професор епідеміології Василь Копча.

Лікарі наголошують: людям із групи ризику варто дотримуватися карантину і санітарно-епідеміологічних норм. Оскільки COVID-19 може виявитися не під силу ослабленому організму.

Софія Романська

Читайте на цю тему:

Тернопільський професор розповів, чому коронавірус іноді не виявляють у людей із симптомами COVID-19

Коронавірус дістався найвіддаленіших сіл Тернопільщини