Творчий табір для дітей організували в обласній бібліотеці для молоді. Програма відпочинку розрахована на два тижні. Дівчатка і хлопчики розвиватимуть власні здібності і таланти, а також вчитимуться працювати в команді.

Програма табору передбачає в основному активний відпочинок. Діти зможуть проявити свої здібності, таланти, працювати в команді, розвивати уяву та фантазію.

“Також у нас діють пришкільні табори, мовні школи, тематичні зміни, які організовуються тільки для діток, які відвідують той чи інший заклад. Літня мовна школа організована у спеціалізованій школі №5, №7, початковій школі №2. Мистецький табір працював у школі-ліцеї №6. Тематичні зміни діяли у школі-колегіумі патріарха Йосифа Сліпого, комунальних закладах Тернопільської міської ради, підпорядковані управління освіти — школа народних ремесел, станція юних техніків, центр творчості дітей та юнацтва”, – каже начальниця відділу позашкільної освіти управління освіти ТМР Ольга Заблоцька.

На Тернопільщині також діють стаціонарні табори. Завдяки стабілізації епідемічної ситуації у регіоні відновили оздоровчу кампанію.