Дев’ятий фестиваль бібліотек пройде у Тернополі 25-27 вересня. У ці дні в Українському домі «Перемога» та усіх бібліотеках міста відбуватимуться різноманітні заходи для дітей та дорослих.

– Відкриваємо «Бібліофест» 25 вересня в Українському домі «Перемога» вітанням від учнів музичної школи №1 імені Василя Барвінського, – розповіла Світлана Козелко, директор комунальної установи «Тернопільська міська центральна бібліотечна система». У холі «Перемоги» наших читачів і гостей бібліотеки дивуватимуть інтерактивними майстернями. Вони об’єднанні єдиною тематикою – популяризація читання. Зокрема, працюватиме літературна майстерня, де Ірина Мацко писатиме казку з дітками та Ніка Нікалео презентуватиме сої книжки, поряд працюватиме еко-майстерня, де будуть розписувати печиво, в етно-майстерні виготовлятимуть ляльки-мотанки, діятиме художня майстерня, де будуть виставлені роботи дітей і водночас там хлопчик малюватиме картину. Буде майстерня кіно та анімації від центральної дитячої бібліотеки та інші.

Гостями цьогорічного фестивалю стали письменники та поети Ярина Каторож, Ніка Нікалео, Зоряна Замкова, Олександр Смик, Валентина Семеняк, Ірина Мацко, Віктор Янкевич, Надійка Гербіш. У рамках фестивалю планують також зафіксувати черговий рекорд України.

– Усі ці дев’ять років 12 бібліотек міста не тільки працювали, розвивалися, організовували фестивалі, а й створювали арт-буки, – каже Світлана Козелко. – Зараз ми маємо 69 арт-буків. Минулоріч, коли представляла частину з них на форумі у Львові, зрозуміла, що такого немає в інших містах, і Тернопіль має розказати, що наші бібліотеки особливі, вони змінюються. Ми подали заявку на встановлення рекорду України і з Києва відгукнулися, що готові підтвердити наш рекорд «Найбільша колекція Арт-буків, виготовлених бібліотеками КУ «Тернопільська міська ЦБС». Його фіксація відбудеться 25 вересня о 10.00 в Українському домі «Перемога».

26 вересня у бібліотеці №8 для дорослих та бібліотеці №4 для дітей розкажуть про результати громадського проекту «Можливості-обмежені, здібності-безмежні» і презентують виставку книг шрифтом Брайля. 27 вересня презентують оновлену бібліотеку-філію №5 для дітей «БібліоLAND –країна фантазій, читання та творчості» та відкриють у ній виставку приватної колекції ляльок Наталії Басараб. Більше заходів по бібліотеках подано нижче у програмі фестивалю.

Ольга Трач

Фото автора

Бібліофест – ІХ. «Бібліотеки-громаді. Відкритий простір»

25 вересня

Відкриття фестивалю в Українському домі «Перемога»:

9.40 Музична акція : «Хто ти, човен? Що шукаєш? Звідки і куди пливеш?» / за участю учнів музичної школи №1 ім. В.Барвінського

VIP-гості фестивалю- письменники та поети Ярина Каторож, Ніка Нікалео, Зоряна Замкова, Олександр Смик, Валентина Семеняк, Ірина Мацко, Віктор Янкевич.

ФОТОЗОНА

Презентація колекції флористичних еко-костюмів «Щаслива українська родина»/ роботи студентів Вищого професійного училища сфери послуг та туризму

10.00 Фіксація рекорду «Найбільша колекція Арт-буків, виготовлених бібліотеками КУ «Тернопільська міська ЦБС»

10.20 Виступ наживо «Пісочна анімація» від Оксани Мергут.

10.30 Літературний батл / за участю тернопільських письменників

11.00 Дефіле українського одягу «Калина» / за участю студентів Вищого професійного училища сфери послуг та туризму

11.20 Презентація нової колекції мистецьких АРТБУКІВ «Тернопіль- місто кінофестів»

11.50 Розпочинають роботу тематичні інтерактивні майстерні /Фойє Укр. Дому «Перемога»/

Майстерня Літератури (відомі письменники І.Мацко , Ніка Нікалео)

/бібліотека №2 для дітей /

Художня майстерня

/бібліотека №4 для дітей/

Бібліомайстерня «Смаколики в стилі ЕКО»

/бібліотека №5 для дорослих та №2 для дор.та №3 для дор./

Майстерня кіно та анімації

/ Центральна дитяча бібліотека/

Етно-майстерня

/бібліотека №4 для дорослих та №7 для дорослих/

Заходи по бібліотеках:

протягом дня Хіт- парад читацьких думок « Я люблю свою бібліотеку за…»

/ДБ №3

протягом дня Виставка картин «Замки – дух нашої давнини» /ЦМБ

протягом дня Виставка-інсталяція «Цікавинки з літературного кошика»

/ б-ка №3 для дор.

12:00 Медіа-парад «Бібліо – Кіно – Сіті» / перегляд мультфільмів українських студій / ДБ №5

13.00 Сучасні візії творчості « 30 хвилин з письменником: Марія Гуменюк»

/№8 для дор.

13.30 Презентація творчості молодого актора драми і кіно, соліста обласної філармонії, лауреата всеукраїнських та міжнародних конкурсів Андрія Оленина “Мистецтво позитивних емоцій” / ДБ №4/

14.00 Репрезентація робіт Анатолія Табаса «Автопарк дитячих мрій»

ДБ №5

14.20 Книжковий дрес – код «Нові видання – нові зустрічі» (видавництво «Навчальна книга «Богдан») /б-ка №2 для дор.

15:00 Бібліомікс «Книги – антистрес» / новинки українських видавництв/ ЦДБ/

15.00 Етнографічні розмальовки «Осінні елегії рідного краю»

/б-ка №4 для дор.

15.30 Конкурс «Селфі з улюбленою книгою» /б-ка №7 для дор.

26 вересня

10.00 – «Бібліотека – простір для кожного» презентація про реалізацію громадського проєкту «Можливості-обмежені, здібності-безмежні»

/ бібліотеки №8 для дорослих та №4 для дітей /

Інформаційно-дискусійна панель «Соціальна інклюзія та бібліотека»

/ спікер- керівник інклюзивно-ресурсного центру ТНПУ ім.В.Гнатюка, Ph.D Зоряна Удич

Музична платформа /гурт «BAGS & BUNNY»

Презентація виставки книг шрифтом Брайля

Заходи по бібліотеках:

11.00 Літературний калейдоскоп «Магія душі в ейфорії слова» (зустріч з Марією Баліцькою) /№7 для дор.

11.30 Варіації літературні « Творчий світ Романа Росіцького»/ ДБ №3/

12.00 Презентація книжки В.Янкевича «Вбивство в бібліотеці на Ринку,9» /ЦМБ/

12.00 Творча зустріч із художником-ілюстратором «Там, де живе душа і фантазія»:Леся Носихіна /№5 для дор.

12:00 Літературно – музичний джем «Скрябін. Пісня. Любов» /за участю студентів факультету мистецтв ТНПУ ім. В. Гнатюка/ ЦДБ/

12.00 Книжкові пристрасті успішних людей «Зустріч з відомими людьми Тернополя» / о. Андрій Марчук, письменниця Ольга Атаманчук, директор ТЗОШ №22 Олег Климчук / ДБ № 5/

12.30 Відкриття виставки картин «Феєрія квітів Наталії Басараб» /№4 для дор.

13:00 Літературний вернісаж «У світі дитячої поезії Ганни Назарків»

/ ДБ №2/

13.00 Бібліошоу «Поляна веселих витівок. Настрій на «Ура!» /№3 для дор.

13.30 Краєзнавча експедиція спільно з істориком Олександром Столяровим

«З любов’ю до Тернополя» / ДБ №4/

13.30 Релакс – читання «Книга + Музика =драйв»/авторське виконання – члени молодіжної організації «Права молодь»//№5 для дор.

14.00 Підбиття підсумків літературного конкурсу «Тернослов» / ЦМБ

14.00 Музично-поетичний коктейль «Яблуневий розмай творчості Марії Баліцької» /№4 для дор.

14.00 Флеш-моб. Розпис футболок «Будь сучасним! Читай в бібліотеці!» з художницею Іриною Кравчук/ №2 для дор.

15.00 «Handmade» – « Навчайся і створюй вінтажну картинку»/ ДБ №3/

15.30 Казкова заплутанка від мандрівного лялькового театру «Book-ширма» «Книжка світом мандрувала, див багато зустрічала» разом з дитячою письменницею Ярославою Підлужною (у рамках проєкту «Можливості – обмежені, здібності – безмежні») /ДБ №4/

16.00 «Китайська чайна церемонія: гармонійно, апетитно, вишукано» із сертифікованим спеціалістом Китайської І-СЯН терапії, інструктором китайської оздоровчо-розвивальної системи Чжунь Юань Цигун, майстром чайної церемонії Оксаною Сорока /№2 для дор.

16.00 Бібліотерапія «Душу зцілює добро і слово»/ музика+слово/ – для соціальної ініціативи «Єднання поколінь»/№5 для дор.

27 вересня

10.00 Презентація оновленої бібліоплатформи – бібліотеки-філії №5 для дітей

«БібліоLAND –країна фантазій, читання та творчості».

Виставка приватної колекції ляльок Наталії Басараб.

Урочисте вітання представників влади з Всеукраїнським Днем бібліотек.

Заходи по бібліотеках:

10.00 Виставка – інсталяція « Книжковий дощ новинок» /ДБ №3/

10.30 Автограф – сесія тернопільської письменниці Надійки Гербіш/ ЦДБ/

11.30 Читання з відео-ілюструванням «Книга-кіно-марафон»

/Перегляд короткометражних фільмів/- №8 та №4 для дор, ДБ №3

13.00 Майданчик дитячої творчості « Світ книжковий намалюйте і приємно нас здивуйте!» /ДБ №3/

13.00 Бібліопікнік «На хвилі читацьких захоплень» / №7 для дор.

13:00 Пізнавально – ігровий колаж «Читаємо найкраще з тернопільськими видавництвами «Навчальна книга Богдан» та «Підручники і посібники»/ ДБ №4/

13.00 Майстер-клас від Галини Дудар і Наталії Грицишин «Осіння лялька» / ДБ № 5/

13.30 БібліоFREmarket «Створюємо бібліотечний простір»:

Презентація відео ролику «Усе починалось у бібліотеці» / проєкт «Від книги до фільму про рідне місто» /спільно з медіалаб ПК «Березіль», театральною школою – студією «Мельпомена» та студією дитячої анімації «Руда миша»;

Бібліотечний кінодубль «Жива бібліотека»;

Ігри – конкурси: «Добіжи до книги»; «Пральня думок»;

Майстер –клас «Інтерактивна наліпка на книгу у форматі 3D» / ЦДБ/

14.00 Бібліопрем’єра книги Тараса Циклиняка «Дуже Старий Замок» із серії книг «Дитинство Тернополя» / ДБ №2/

14.00 LIVE креатив ворк «Бібліотека простір для душі» /спільно з Центром дитячої творчості /№8 для дор.

14.00 Журнальний hand-made «На згадку про осінь» / №5 для дор.

14.00 Година з мистецтвом «Таємничий світ ляльки-мотанки» (Майстер народної ляльки Алла Шушкевич) / №4 для дор.

14.30 Бібліотечний майстер-клас «Книжкова закладка: вчора і сьогодні» (спільно з СЮТ та Г. Н. Стандрет) /№2 для дор. 15.00 Літературний пікнік «Казкова карусель з Галиною Шулим» /№3 для дор.