Інклюзивний дитячий майданчик облаштовують у Тернопільському благодійному фонді “Карітас”. Ремонтні роботи вже на завершальному етапі. Втім, щоб закінчити задумане волонтерам потрібна допомога.

“Долати шлях все важче, тож як ніколи потрібна допомога та підтримка! Зосталося зовсім трішки! Давайте зробимо ще один потужний спільний ривок й неможливе перетворимо в можливе! Віримо, що з Божою поміччю та вашою підтримкою інклюзивному майданчику бути! Дякуємо нашим юним помічникам з проекту «Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю» за бажання долучитися до доброї справи. Віримо, що щирі дитячі слова та бажання достукаються до кожного серця”, – каже керівник проекту Сергій Кічула.

Додамо, бюджет інклюзивного дитячого майданчика сягає майже мільйона гривень. Більшу частину коштів, волонтери уже зібрали. Втім, щоб завершити роботи необхідна ще чимала сума.