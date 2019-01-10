У Тернополі спіймали повій з різних міст України

10/01/2019 Розмір тексту:

Діяльність чотирнадцяти людей, причетних до секс-індустрії, задокументували працівники відділу по боротьбі зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми в Тернопільській області.

Впродовж десяти місяців оперативники відстежували діяльність підозрюваних, які організували бізнес з надання секс-послуг на території нашого краю.

За словами Олександра Буняка, справу започаткувала двадцятидев’ятирічна уродженка Дніпра. Жінка, працюючи впродовж кількох років адміністратором на заході України, мала чимало знайомих серед дівчат легкої поведінки. Тому й вирішила змінити спосіб заробляння грошей.

Співпрацювати з сутенершою погодилося 9 повій з Одеси, Волині, Херсону, Києва та Дніпра. Найняла жінка двох водіїв з Тернополя та двох адміністраторів з Дніпропетровської області. Останні працювали вахтовим методом. Вони приймали замовлення по телефону чи через інтернет та скеровували до клієнтів дівчат. Уже покупці самі на місці зустрічі обирали ту, з якою бажали провести час.

Година послуг дівчат вартувала 1000-1500 гривень. Заробіток ділили 50 на 50. П’ятдесят відсотків йшло повіям, решта – отримували посередники. Адміністратори мали по 300 гривень за замовлення, а водії 200-300 за виїзд.

Із клієнтами дівчата зустрічалися за межами власного житла – у саунах, готелях, приватних будинках. На добу вони встигали обслуговувати від п’яти до десяти чоловіків.

Поліцейські здійснили кілька оперативних закупок сексуальних послуг і лише після цього правоохоронці відділу по боротьбі зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми разом з слідчим управлінням та під процесуальним керівництвом обласної прокуратури прийшли до дівчат та організатора з санкціонованими обшуками. Під час спецоперації у сутенерши вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, записники та банківські картки.

Відповідно до своїх діянь за статтею 303 ККУ, сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією, відповідатиме п’ятеро осіб – організатор, водії та адміністратори, повідомляють у поліції.