У Тернополі скандал довкола аптеки, яка працює уже 60 років

09/02/2019 Розмір тексту:

У Тернополі вчора небайдужі жителі міста та прилеглих сіл зібралися у приміщенні аптеки №78 і просили не закривати її. Оскільки саме тут вони купують та можуть отримати потрібні ліки.

Як повідомляє Терен, 8 лютого у аптеку на вулиці Руській, 23, прийшли виконавчі органи, які займалися описом товару. Жителі міста, яким потрібні медичні препарати, намагалися купити ліки та долучалися до розмови із владою. Представники обласної влади, працівники закладу та тернополяни намагалися вирішити питання про закриття аптеки, послугами якої жителі міста користуються багато років. Окрім того, інтереси закладу захищала директорка Ольга Жеруха.

– На жаль, нас ніхто не забезпечив новим приміщенням і ми не маємо можливості з’їхати. Та все ж не будемо перешкоджати виконавчим органам, бо розуміємо, що вони на роботі і виконують свої обов’язки. Але очікуємо, що по цій справі буде рішення, – розповідає директорка аптеки №78.

Під час розмови вдалося висловитися звичайним жителям міста, які наголошували на тому, що саме у цій аптеці медпрепарати можна отримати за програмою «Доступні ліки». Також аптека №78 виготовляє медикаменти на замовлення, тут можна придбати вакцини та інсулін. Тернополяни прохали владу розглянути питання закриття аптеки, а також зберегти її у такому ж вигляді, або перенести у інше приміщення.

– Я після операції на серці, інсульту, а тепер аптеку закривають. А у місті тільки ця аптека обслуговує мене безкоштовно. Я маю рецепт, але не можу отримати ліки, які мені потрібні, – розповідає пані Віра.

Представники обласної ради погодилися із тим, що питання потрібно вирішити, оскільки аптека необхідна людям. Проте, це варто зробити мирним шляхом.

Люди висловлювали власну думку щодо закриття приміщення та спілкувалися із владою. Працівники виконавчої служби описували товар, а один із представників, а саме в. о. начальника Тернопільського міського відділу державної виконавчої служби Василь Кущак, зачитав рішення господарського суду про те, що аптека мала звільнити приміщення протягом 10 робочих днів, але не зробила цього. Саме тому вчора відбувалося його примусове виконання. За словами пана Кущака, під час цього мали замінити замки на дверях аптеки та описати майно.

Та найболючішим питанням для жителів міста стала робота аптеки, де вони могли отримати ліки за безкоштовними програмами. Також тут виготовляють медикаменти за рецептами та доставляють необхідні препарати тяжкохворим. Й хоча 8 лютого аптека все ще працювала, медикаменти із програми «Доступні ліки» не видавали протягом декількох днів, саме тому багато людей похилого віку зіштовхнулися із проблемою отримання необхідних препаратів.

До слова, приміщення у якому розташована аптека є комунальною власністю міста, а сама аптека №78 як юридична особа підпорядкована обласній раді. Та все ж договір про оренду завершився ще у 2016 році, але аптека приміщення не звільнила і подальші справи вирішували у господарському суді, який наразі призначив примусове звільнення приміщення.