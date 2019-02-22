У Тернополі шалено подорожчали цибуля і часник

22/02/2019 Розмір тексту:

Ціни на цибулю і часник у Тернополі б’ють рекорди. Від осені ці овочі зросли в ціні у три-чотири рази, – обурюються покупці. Тенденції здорожчання підтверджують і продавці. Вони припускають, що причини в дефіциті цих продуктів.

Продавчиня овочів Олена Іванчук каже, найбільші стрибки цін стосуються саме цибулі і часнику. Жінка продає в основному продукцію місцевих виробників, але цибуля і часник привезені із-за кордону, – каже жінка.

«Продаємо майже все наше, вирощене десь на полях нашої області. Але от цибулю зараз продаю, то виробник – Білорусь або Казахстан. Таке саме з часником. Тому ціни цих продуктів більші. Зараз коштує цибуля в середньому – 22 грн за кг, часник – 46 грн за кг. Восени було дешевше, але тоді ми продавали ту цибулю нашого виробництва».

За словами продавців, цибнула почала різко зростати в ціні після Різдвяних свят. Аграрії кажуть, що дефіцит гострих продуктів на Тернопільщині склався через неврожай. А щодо цін у супермаркетах, то вони там ще вищі. Цибуля вартує від 30-ти гривень, а часник – від 70-ти.

Софія Романська