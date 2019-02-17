У Тернополі розпочався фестиваль повітряних куль

16/02/2019 Розмір тексту:

Фестиваль повітроплавання розпочався учора у Тернополі. В обласному центрі організували показові польоти повітряних куль. А попереду – спортивні змагання з влучення в ціль з висоти.

«Файне зимове містечко-2019» завершило роботу. Замість Новорічно-Різдвяних розваг далі організовують ряд спортивних заходів, а зокрема фестиваль з повітроплавання, – каже директор туристично-інформаційного центру Тернополя Тарас Ковальчук.

«Ми розпочали цей фестиваль на Стрітення – 15-го лютого. Загалом цією подією і завершили період туристично-розважальних заходів, приурочених Новорічно-Різдвяним святам. Відтак фестиваль з повітроплавання-2019 можна вважати відкритим. Триватиме він упродовж трьох днів. Тернополяни та гості міста матимуть змогу помилуватися краєвидами з висоти пташиного польоту. Також заплановані змагання з влучення в ціль з висоти. А загалом у рамках весняного періоду нас чекає чимало не менш цікавих, оригінальних подій і заходів», – каже Тарас Ковальчук.

Додамо, «Файне зимове містечко-2019» діяло у Тернополі від початку грудня. За цей період місто відвідали сотні тисяч гостей з інших областей і країн.

Софія Романська