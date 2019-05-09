Нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень інкримінують правоохоронці 39-річному зловмиснику. Чоловік поранив ножем тернополянина 1984 року народження.

Тривожне повідомлення надійшло до працівників Тернопільського відділу поліції 5 травня близько 23 години від мешканки обласного центру. Жінка розповіла, що її чоловік повернувся додому з ножовими пораненнями. Його в реанімаційне відділення міської лікарні забрала швидка.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, що поранення потерпілому наніс сусід.Підозрюваний – уродженець Росії, проживав на Луганщині, однак вже тривалий час мешкає в Тернополі. Конфлікт між чоловіками виник в його квартирі, під час якого господар і накинувся на гостя з ножем. Поранений зумів дійти до свого помешкання, а зловмисник тим часом втік з дому. Уникнути покарання не вдалося. Підозрюваного у злочині на вулиці розшукали працівники патрульної поліції та доправили до відділку.

Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом протиправних дій відкрито кримінальне провадження згідно частини 1 статті 121 ККУ. Вирішується питання про обрання для затриманого запобіжного заходу.